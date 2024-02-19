Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тарьей Бё назвал лучшего из тройки Йоханнес, Фуркад, Бьорндален
Биатлонист назвал их сильные стороны
IBU
Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё ответил на вопрос о сравнении Йоханнеса Бё, Мартена Фуркада и Уле-Эйнара Бьорндалена.
"У них разные сильные стороны. Уле-Эйнар пока что выиграл больше всего. Фуркад, пожалуй, тот, кто больше всего доминировал на Кубке мира. А Йоханнес – король коллекционирования медалей и величайший игрок высшего уровня, которого я когда-либо видел и чувствовал рядом с собой. Они все трое уникальны", — приводит слова Тарьей Бё VG.
Напомним, Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален завершили профессиональную карьеру.
Популярное сейчас
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Искусственный интеллект определил лучший клуб для Мудрика
- Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале
- Зоц о Меркушиной: Войдет в историю украинского биатлона, сколько ей прощают и пытаются доверять
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО