Тарьей Бё назвал лучшего из тройки Йоханнес, Фуркад, Бьорндален

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё ответил на вопрос о сравнении Йоханнеса Бё, Мартена Фуркада и Уле-Эйнара Бьорндалена.

"У них разные сильные стороны. Уле-Эйнар пока что выиграл больше всего. Фуркад, пожалуй, тот, кто больше всего доминировал на Кубке мира. А Йоханнес – король коллекционирования медалей и величайший игрок высшего уровня, которого я когда-либо видел и чувствовал рядом с собой. Они все трое уникальны", — приводит слова Тарьей Бё VG.

Напомним, Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален завершили профессиональную карьеру.