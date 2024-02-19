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Впервые с 2017 года. Норвежские биатлонистки не получили индивидуальных медалей на ЧМ

Биатлон

Наилучшим результатом стало 10-е место

Впервые с 2017 года. Норвежские биатлонистки не получили индивидуальных медалей на ЧМ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежские биатлонистки впервые с 2017 года остались без индивидуальных медалей на чемпионате мира, пишет NRK.

Напомним, 18 февраля в Чехии прошёл женский масс-старт в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в этой дисциплине, двукратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше.

Лучший результат среди норвежских биатлонисток показала Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она финишировала на 10-м месте. Ещё одна норвежка, Юни Арнеклейв, заняла 13-е место, а Каролин Оффигстад Кноттен завершила гонку на 19-м месте.

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