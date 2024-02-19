Антон Дудченко: Я очень доволен, что удалось найти свою стрельбу

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал свое выступление в масс-старте на ЧМ-2024 в Нове Место (20-е место):

- На стрельбе — это была моя ошибка. Я еще не говорил с тренерами, немножко выше был промах, поспешил где-то. На первом выстреле задохнулся немножко, а потом начал догонять, поэтому где-то поспешил. Мне кажется, промах где-то сверху, а так доволен стрельбой.

- Волнения потом не было? Мы видели, как ты отработал, дальше все было хорошо?

- Я старался стоя работать более уверенно, быстрее, чтобы не успевать думать о том, что можно промахнуться.

- На этом чемпионате наконец-то наладилась стрельба. Это был твой конек в предыдущих сезонах, и вот наконец-то он к тебе вернулся. Насколько тебя это мотивирует, дает сил на эти финальные этапы Кубка мира?

- Конечно, я очень доволен, что удалось найти свою стрельбу. Когда ты уверен в стрельбе, то легче психологически выходить на старт, поэтому я очень доволен.

- С чем связываешь то, что удалось найти свою стрельбу? Нам рассказывали, что что-то с винтовкой делали, или это все же психология?

- Мне перед началом сезона сменили винтовку, потом в Эстерсунде мы еще доработали некоторые моменты, и вот наконец я сделал новый приклад. И вот все собралось воедино на чемпионате мира, и я очень рад, что так удалось отработать именно на огневых рубежах.

- Ты был по ходу гонки 16-м, это заключительное 20 место, насколько это то, чего ты ждал?

- Конечно, я доволен 20-м местом, но жаль, что не смог побороться на последнем круге за эти две позиции - было бы еще лучше. Сегодня наконец чувствовал себя лучше на дистанции. Возможно, не все круги, но старался работать с лидерами, которые сегодня много настреляли. И я очень рад, что сегодня были более-менее хорошие ощущения и по дистанции. Конечно, проигрыш ногами большой, но ощущения были уже лучше, я уже мог терпеть рядом с более сильными соперниками.