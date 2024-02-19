Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристина Дмитренко: Я оцениваю этот ЧМ хорошо, довольна
Украинская биатлонистка прокомментировала результаты масс-старта
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко подвела итоги выступления в масс-старте на ЧМ-2024 в Нове Место:
"Было тяжело, все же чувствуется, что это конец. Состояние уже не самое лучшее, и было тяжело по дистанции. Еще и с лыжами были проблемы. Я стараюсь держаться где-то на подъеме, а со спуска меня накатывают, обгоняют. Это психологически тяжело было, я понимаю, что еще и лыжами проигрываю сегодня. А на стрельбе оставила по одному, не скажу, что это как-то обидно, много, даже не знаю, куда я промазала.
Быстрая стрельба? Это уже как-то получается автоматически делать, и нет такой задачи - быстро работать, просто я хотела точнее быть, то что получилось быстро, я и сама довольна.
Я оцениваю этот ЧМ хорошо, довольна. Но жаль, что не хватило как-то на последние гонки.
Цели на последние этапы Кубка мира? Хочется, во-первых, нормально восстановиться, подготовиться. Было бы классно, если можно было бы такой же результат показать на следующих этапах".
Популярное сейчас
- Президент WBC высказался о лишении титула Тайсона Фьюри в случаи срыва боя с Усиком
- Утверждено место проведения матча Металлист 1925 - Динамо
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Сборная Украины по биатлону определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты ЧМ по биатлону
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО