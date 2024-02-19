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Кристина Дмитренко: Я оцениваю этот ЧМ хорошо, довольна

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Украинская биатлонистка прокомментировала результаты масс-старта

Кристина Дмитренко: Я оцениваю этот ЧМ хорошо, довольна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко подвела итоги выступления в масс-старте на ЧМ-2024 в Нове Место:

"Было тяжело, все же чувствуется, что это конец. Состояние уже не самое лучшее, и было тяжело по дистанции. Еще и с лыжами были проблемы. Я стараюсь держаться где-то на подъеме, а со спуска меня накатывают, обгоняют. Это психологически тяжело было, я понимаю, что еще и лыжами проигрываю сегодня. А на стрельбе оставила по одному, не скажу, что это как-то обидно, много, даже не знаю, куда я промазала.

Быстрая стрельба? Это уже как-то получается автоматически делать, и нет такой задачи - быстро работать, просто я хотела точнее быть, то что получилось быстро, я и сама довольна.

Я оцениваю этот ЧМ хорошо, довольна. Но жаль, что не хватило как-то на последние гонки.

Цели на последние этапы Кубка мира? Хочется, во-первых, нормально восстановиться, подготовиться. Было бы классно, если можно было бы такой же результат показать на следующих этапах".

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Кристина Дмитренко
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Источник:
biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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