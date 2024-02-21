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Виттоцци: Хочу подготовиться к Играм и быть в форме

Биатлон

Биатлонистка высказалась о планах

Виттоцци: Хочу подготовиться к Играм и быть в форме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци подвела итоги чемпионата мира — 2024 и рассказала о планах выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

"Это был невероятный чемпионат мира. Он начался не очень хорошо, но я не сдалась. Нельзя было думать о том, насколько сильны соперницы, иначе это было бы сродни выстрелу себе в ногу. Я обратила внимание на свои ощущения и стала одной из немногих, кто обыграл француженок. Эмоции от личного золота особенные, это уникальный момент. Но я всё ещё очень голодна.

Сезон складывается неплохо, я третья в общем зачёте. Возможности по-прежнему есть. Чтобы стать первой, нужно выигрывать. Я часто заходила в шестёрку лучших. Победа на Олимпиаде — это величайшее достижение в спорте. Я хочу подготовиться к Играм и быть в форме", — приводит слова Виттоцци La Gazzetta dello Sport.

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