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Виталий Мандзин: Окончание международного сезона у меня будет, скорее всего, в Канаде

Биатлон

Украинец высказался и о подготовке к юниорскому чемпионату мира

Виталий Мандзин: Окончание международного сезона у меня будет, скорее всего, в Канаде

Фото: ternopoliany.te.ua

Новина українською

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин рассказал, что не выступит на этапе Кубка мира в Норвегии.

После выступления на чемпионате Европы среди юниоров, ты говорил, что следующий старт — юниорский чемпионат мира. Мы сможем тебя увидеть на нем во всех гонках?

Да, мы уже тренируемся в Эстонии, в Отепяи, где и будет проходить чемпионат мира. Надеюсь, что приму участие во всех гонках. Говорить о чем-то со 100-процентной гарантией и забегать вперед не стоит. Уже во время чемпионата будем разговаривать с тренером, согласовывать возможные нюансы, но, есть желание стартовать во всех гонках и показать лучший результат, на который буду способен. И порадовать наших болельщиков.

Какими соревнованиями будешь завершать этот международный сезон, знаешь уже точно?

Окончание международного сезона у меня будет, скорее всего, в Канаде. Юрай (Санитра) проинформировал меня, что планирует взять меня на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаду. Да, будем еще смотреть, учитывая результаты юниорского чемпионата мира, но планы пока таковы, что международный сезон я буду завершать на Кубке мира.

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Виталий Мандзин
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Источник:
kamp-sport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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