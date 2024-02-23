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Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании сезона
Немецкому биатлонисту 33 года
33-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/2024.
"Бенни, мы благодарим тебя за множество ярких, иногда трудных, но захватывающих и невероятных лет, проведённых с тобой. Ты наш капитан и останешься им.
Бенедикт Долль завершит карьеру после гонок Кубка мира в Канморе (Канада). Мы желаем тебе, Бенни, всего наилучшего — в последних нескольких гонках и во всём, что ждёт тебя дальше", — говорится в заявлении пресс-службы Федерации биатлона Германии на странице в соцсетях.
Напомним, Бенедикт Долль является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в пасьюте и эстафете, а также чемпионом мира в спринте и чемпионом Европы в эстафете и пасьюте.
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