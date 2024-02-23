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Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании сезона

Биатлон

Немецкому биатлонисту 33 года

Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании сезона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

33-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/2024.

"Бенни, мы благодарим тебя за множество ярких, иногда трудных, но захватывающих и невероятных лет, проведённых с тобой. Ты наш капитан и останешься им.

Бенедикт Долль завершит карьеру после гонок Кубка мира в Канморе (Канада). Мы желаем тебе, Бенни, всего наилучшего — в последних нескольких гонках и во всём, что ждёт тебя дальше", — говорится в заявлении пресс-службы Федерации биатлона Германии на странице в соцсетях.

Напомним, Бенедикт Долль является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в пасьюте и эстафете, а также чемпионом мира в спринте и чемпионом Европы в эстафете и пасьюте.

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