Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании сезона

33-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/2024.

"Бенни, мы благодарим тебя за множество ярких, иногда трудных, но захватывающих и невероятных лет, проведённых с тобой. Ты наш капитан и останешься им.

Бенедикт Долль завершит карьеру после гонок Кубка мира в Канморе (Канада). Мы желаем тебе, Бенни, всего наилучшего — в последних нескольких гонках и во всём, что ждёт тебя дальше", — говорится в заявлении пресс-службы Федерации биатлона Германии на странице в соцсетях.

Напомним, Бенедикт Долль является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в пасьюте и эстафете, а также чемпионом мира в спринте и чемпионом Европы в эстафете и пасьюте.