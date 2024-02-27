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Двукратная олимпийская чемпионка пропустит этап Кубка мира в Осло
Спортсменка не сможет принять участия в соревнованиях из-за болезни
IBU
Шведская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг не примет участия в гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия) из-за болезни, пишет SVT.
Вместо Эберг на предстоящий этап заявлена шведка Стина Нильссон.
Напомним, на минувшем чемпионате мира в Нове-Место Эберг стала бронзовым призёром в смешанной эстафете, а также завоевала серебро в женской эстафете в составе сборной Швеции.
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