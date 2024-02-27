Двукратная олимпийская чемпионка пропустит этап Кубка мира в Осло

Шведская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг не примет участия в гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия) из-за болезни, пишет SVT.

Вместо Эберг на предстоящий этап заявлена шведка Стина Нильссон.

Напомним, на минувшем чемпионате мира в Нове-Место Эберг стала бронзовым призёром в смешанной эстафете, а также завоевала серебро в женской эстафете в составе сборной Швеции.