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Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в спринте ЮЧМ-2024

Биатлон

Украинец вошел в топ-10

Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в спринте ЮЧМ-2024

biathlon.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28 февраля состоялся юниорский спринт чемпионата мира-2024 по биатлону. Украина была представлена в гонке четырьмя спортсменами.

Лучший результат продемонстрировал Виталий Мандзин, который с двумя промахами финишировал десятым, на расстоянии 1:15 минуты от лидера.

Впервые в топ-30 попал Богдан Борковский, он заработал три промаха и занял 24 строчку.

"Золото" юниорского чемпионата мира добыл 20-летний норвежец Исак Фрей.

ЧМ-2024. Спринт — юниоры

Исак Фрей (Норвегия, 1+1) 24:01.8

Ян Гунька (Польша, 0+0) +10.6

Линус Кеспер (Германия, 0+1) +34.3

...

10. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:15.1

24. Богдан Борковский (Украина, 2+1) +2:08.1

34. Сергей Супрун (Украина, 1+0) +2:42.7

35. Степан Кинаш (Украина, 3+1) +2:46.9

Программа чемпионата мира продолжится спринтом юниорок в среду, 28 февраля.

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