Виталий Мандзин - четвертый в масс-старте на Юниорском чемпионате мира

В эстонском Отепяя прошла предпоследняя личная гонка на Юниорском чемпионате мира. Юниоры пробежали масс-старт на 60 участников с четырьмя огневыми рубежами. В этой гонке последний шанс выбороть заветную награду имел Виталий Мандзин. Напомним, что именно в этой дисциплине Виталий стал серебряным призером Юниорского чемпионата Европы.

Виталий гонку начал блестяще – на первых двух огневых рубежах закрыл все мишени. После второго огневого рубежа Виталий был вторым, проигрывая всего пять секунд лидеру. К сожалению, на третьей стрельбе Мандзин не закрыл одну мишень и опустился уже на седьмое место, проигрывая двадцать секунд от третьего места. В итоге, 20-летний украинец финишировал на четвертом месте. Весь подиум у норвежцев.

Отметим двеннадцатое место Богдана Борковского, который сегодня не закрыл две мишени. Для Богдана это хороший результат.

ЮЧС. Масс-старт-60. Юниоры

1. Сиверт Герхардсен (0+0+0+0) 32:44,6

2. Исаак Фрей (1+1+0+0) +27,1

3. Тобиас Алм (0+0+0+1) +33,1

4. Виталий Мандзин (0+0+1+0) +46,3

...

12. Богдан Борковский (0+1+1+0) +1:33,7

21. Степан Кинаш (1+1+1+0) +2:16,5

43. Сергей Супрун (1+3+0+0) +3:26,7