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Виталий Мандзин - четвертый в масс-старте на Юниорском чемпионате мира
Украинец был в борьбе за медаль
Фото: Віталій Мандзин
В эстонском Отепяя прошла предпоследняя личная гонка на Юниорском чемпионате мира. Юниоры пробежали масс-старт на 60 участников с четырьмя огневыми рубежами. В этой гонке последний шанс выбороть заветную награду имел Виталий Мандзин. Напомним, что именно в этой дисциплине Виталий стал серебряным призером Юниорского чемпионата Европы.
Виталий гонку начал блестяще – на первых двух огневых рубежах закрыл все мишени. После второго огневого рубежа Виталий был вторым, проигрывая всего пять секунд лидеру. К сожалению, на третьей стрельбе Мандзин не закрыл одну мишень и опустился уже на седьмое место, проигрывая двадцать секунд от третьего места. В итоге, 20-летний украинец финишировал на четвертом месте. Весь подиум у норвежцев.
Отметим двеннадцатое место Богдана Борковского, который сегодня не закрыл две мишени. Для Богдана это хороший результат.
ЮЧС. Масс-старт-60. Юниоры
1. Сиверт Герхардсен (0+0+0+0) 32:44,6
2. Исаак Фрей (1+1+0+0) +27,1
3. Тобиас Алм (0+0+0+1) +33,1
4. Виталий Мандзин (0+0+1+0) +46,3
...
12. Богдан Борковский (0+1+1+0) +1:33,7
21. Степан Кинаш (1+1+1+0) +2:16,5
43. Сергей Супрун (1+3+0+0) +3:26,7
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