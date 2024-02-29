  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Елена Городна - в топ-15 масс-старта на Юниорском чемпионате мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Елена Городна - в топ-15 масс-старта на Юниорском чемпионате мира

Биатлон
Обновлено

Стартовала только одна украинка

Елена Городна - в топ-15 масс-старта на Юниорском чемпионате мира

Фото: Олена Городна

Новина українською

В масс-старте-60 на 9 км у юниорок продолжился Юнорский чемпионат мира в Отепяя. В этой гонке мы имели возможность болеть за Елену Городную. К сожалению, нынешний чемпионат не слишком удачно складывался для Елены, но в этой дисциплине у нее были все шансы минимум на топ-10.

После экватора гонки Елена с промахом занимала десятое место. До топ-6 было десять секунд, но нашей спортсменке нельзя больше ошибаться. К тому же, следовало надеяться еще и на ошибки соперниц. Однако, занести эту гонку в актив Елена все же не может. В итоге, с тремя промахами украинка финишировала на пятнадцатом месте.

ЮЧС. Масс-старт-60. Юниорки

1. Юлия Кинк (0+1+1+0) 29:19,8
2. Эмма Капустова (1+1+0+0) +0,8
3. Фанни Бертран (0+1+0+0) +6,6
...
15. Елена Городна (0+1+1+1) +1:06,7

По теме
yellow-arrow
Украинки не попали в зачетную зону спринта на Кубке IBU
yellow-arrow
Женская индивидуальная гонка в Холменколлене сегодня не состоится
yellow-arrow
Виталий Мандзин - четвертый в масс-старте на Юниорском чемпионате мира
Елена Городна
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости