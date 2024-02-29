Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Елена Городна - в топ-15 масс-старта на Юниорском чемпионате мира
Стартовала только одна украинка
Фото: Олена Городна
В масс-старте-60 на 9 км у юниорок продолжился Юнорский чемпионат мира в Отепяя. В этой гонке мы имели возможность болеть за Елену Городную. К сожалению, нынешний чемпионат не слишком удачно складывался для Елены, но в этой дисциплине у нее были все шансы минимум на топ-10.
После экватора гонки Елена с промахом занимала десятое место. До топ-6 было десять секунд, но нашей спортсменке нельзя больше ошибаться. К тому же, следовало надеяться еще и на ошибки соперниц. Однако, занести эту гонку в актив Елена все же не может. В итоге, с тремя промахами украинка финишировала на пятнадцатом месте.
ЮЧС. Масс-старт-60. Юниорки
1. Юлия Кинк (0+1+1+0) 29:19,8
2. Эмма Капустова (1+1+0+0) +0,8
3. Фанни Бертран (0+1+0+0) +6,6
...
15. Елена Городна (0+1+1+1) +1:06,7
Популярное сейчас
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча
- Сборная Украины определилась с составами на Кубок мира по биатлону в Холменколлене
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико