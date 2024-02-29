Елена Городна - в топ-15 масс-старта на Юниорском чемпионате мира

В масс-старте-60 на 9 км у юниорок продолжился Юнорский чемпионат мира в Отепяя. В этой гонке мы имели возможность болеть за Елену Городную. К сожалению, нынешний чемпионат не слишком удачно складывался для Елены, но в этой дисциплине у нее были все шансы минимум на топ-10.

После экватора гонки Елена с промахом занимала десятое место. До топ-6 было десять секунд, но нашей спортсменке нельзя больше ошибаться. К тому же, следовало надеяться еще и на ошибки соперниц. Однако, занести эту гонку в актив Елена все же не может. В итоге, с тремя промахами украинка финишировала на пятнадцатом месте.

ЮЧС. Масс-старт-60. Юниорки

1. Юлия Кинк (0+1+1+0) 29:19,8

2. Эмма Капустова (1+1+0+0) +0,8

3. Фанни Бертран (0+1+0+0) +6,6

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15. Елена Городна (0+1+1+1) +1:06,7