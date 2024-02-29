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Украинки не попали в зачетную зону спринта на Кубке IBU

Биатлон
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Неудачный старт для нашей команды

Украинки не попали в зачетную зону спринта на Кубке IBU

Фото: Любов Кип'яченкова

Новина українською

Интересный биатлонный четверг завершался женским спринтом на Кубке IBU в Обертилиахе. Отметим, что эта гонка стала дебютной на уровне Кубка IBU для Оксаны Коваленко.

К сожалению, сегодняшнюю гонку занести в актив наши спортсменки не могут. Украинки много проигрывали лидерам на дистанции, да еще и на стрельбе ошибались. С таким функциональным состоянием следует стрелять на ноль, чтобы сражаться за топ-25. Таким образом, ни одна из украинок не финишировала даже в топ-40.

Спринт. Женщины

1. Рагнильд Фемштейневик (0+0) +21:49,5
2. Ошеан Мишлон (0+1) +14,4
3. Кристина Оберталер (0+0) +40,4
...
42. Любовь Кипяченкова (0+2) +3:09,8
43. Надежда Белкина (2+1) +3:11,1
53. Лилия Стеблина (1+1) +3:57,5
55. Юлия Городна (2+0) +4:13,6
60. Оксана Коваленко (3+1) +5:03,2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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