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Виталий Мандзин впервые выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU

Биатлон

Украинец набрал 125 очков

Виталий Мандзин впервые выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU

biathlon.com.ua

Новина українською

Виталий Мандзин сумел получить Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU.

В зачете масстартов он показал лучший результат, а на юниорском чемпионате мира он стал четвертым.

Мандзин набрал 125 очков в зачет и впервые выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU.

Юниорский Кубок IBU

Зачет масстартов

1. Виталий Мандзин (Украина) - 125 очков

2. Сиверт Герхардсен (Норвегия) - 90

2. Матия Легович (Хорватия) - 90

4. Исак Фрей (Норвегия) - 75

5. Лукас Гаслингер (Австрия) - 69...

26. Богдан Борковский (Украина) - 29

28. Сергей Супрун (Украина) - 28

33. Степан Кинаш (Украина) - 26

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Виталий Мандзин
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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