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Виталий Мандзин впервые выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU
Украинец набрал 125 очков
biathlon.com.ua
Виталий Мандзин сумел получить Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU.
В зачете масстартов он показал лучший результат, а на юниорском чемпионате мира он стал четвертым.
Мандзин набрал 125 очков в зачет и впервые выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU.
Юниорский Кубок IBU
Зачет масстартов
1. Виталий Мандзин (Украина) - 125 очков
2. Сиверт Герхардсен (Норвегия) - 90
2. Матия Легович (Хорватия) - 90
4. Исак Фрей (Норвегия) - 75
5. Лукас Гаслингер (Австрия) - 69...
26. Богдан Борковский (Украина) - 29
28. Сергей Супрун (Украина) - 28
33. Степан Кинаш (Украина) - 26
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