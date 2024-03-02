  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Кубок IBU. Норвежцы оккупировали пьедестал почета в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок IBU. Норвежцы оккупировали пьедестал почета в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев

Биатлон

Результаты персьюта

Кубок IBU. Норвежцы оккупировали пьедестал почета в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 марта, в австрийском Обертилахе в рамках Кубка IBU сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.

Первые три позиции оставили за собой представители Норвегии. Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Артем Тищенко, который с 2 промахами и медленным ходом по дистанции финишировал в итоге на 13 позиции.

Кубок IBU. Обратилах

Гонка преследования

Мужчины

1. Матс Эвербю (Норвегия) (1+0+1+2)

2. Мартин Невланд (Норвегия) (1+1+0+0) +8,0

3. Синдре Фельхэм Йорде (Норвегия) (1+0+1+2) +14,6

.

.

.

13. Артём Тищенко (Украина) (0+0+0+2) +1:43,3

15. Богдан Цымбал (Украина) (1+0+0+2) +1:57,0

24. Руслан Ткаленко (Украина) (2+0+1+2) +3:34,1

47. Дмитрий Грущак (Украина) (2+2+3+0) +6:46,5

LAP Роман Боровик (Украина) (2+3)

По теме
yellow-arrow
ЮЧМ-2024. Мужская сборная Украины – вице-чемпионы мира в эстафете
yellow-arrow
Йоханнес Бё 3-й раз в карьере выиграл Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках
yellow-arrow
Тандерволд: Победа в Хольменколлене стала самой особенной в карьере
Артем Тищенко Кубок IBU
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости