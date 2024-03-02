Кубок IBU. Норвежцы оккупировали пьедестал почета в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев

Сегодня, 2 марта, в австрийском Обертилахе в рамках Кубка IBU сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.

Первые три позиции оставили за собой представители Норвегии. Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Артем Тищенко, который с 2 промахами и медленным ходом по дистанции финишировал в итоге на 13 позиции.

Кубок IBU. Обратилах

Гонка преследования

Мужчины

1. Матс Эвербю (Норвегия) (1+0+1+2)

2. Мартин Невланд (Норвегия) (1+1+0+0) +8,0

3. Синдре Фельхэм Йорде (Норвегия) (1+0+1+2) +14,6

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13. Артём Тищенко (Украина) (0+0+0+2) +1:43,3

15. Богдан Цымбал (Украина) (1+0+0+2) +1:57,0

24. Руслан Ткаленко (Украина) (2+0+1+2) +3:34,1

47. Дмитрий Грущак (Украина) (2+2+3+0) +6:46,5

LAP Роман Боровик (Украина) (2+3)