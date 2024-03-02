Кубок мира. Холменколлен. Меркушина и Джима не попали в топ-20 масс-старта

Завершилась вторая женская гонка на этапе Кубка мира в Холменколлене. Среди участников были две украинки, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Обе спортсменки не смогли удачно преодолеть дистанцию и завершили вне топ-20 масс-старта. Меркушина финишировала 27-й, а Джима - предпоследней, 29-й.

Чемпионкой стала швейцарка Лена Хекки-Гросс, которая опередила француженок Жюлию Симон и Лу Жанмонно. Для Лены эта победа стала второй в гонках Кубка мира в карьере.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт - женщины

1. Лена Хекки Гросс (Швейцария) (1+1+0+0) 35:46,3

2. Жюлья Симон (Франция) (1+1+1+1+1) +16,8

3. Лу Жанмонно (Франция) (0+2+0+1) +22,3

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27. Анастасия Меркушина (Украина) (0+0+1+2) +3:15,2

29. Юлия Джима (Украина) (2+1+1+1+1) +4:32,8