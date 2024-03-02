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Мужской кубок мира по биатлону. Легрейд - победитель масс-старта
Оформил дубль, вслед за победой в индивидуальной гонке
Завершился масс-старт второго дня на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Победителем гонки стал норвежец Штурла Легрейд, который оформил победный дубль. Вчера биатлонист победил в индивидуальной гонке, а уже сегодня - в масс-старте.
Второе место занял немец Бенедикт Долль, который отстал на 6.4 секунды, третья строчка за шведом Йеспером Нелином. Его результат составил +9.9 от победного места.
Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт - мужчины
Штурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+0+0) 37:52.0
Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+0+2) +6.4
Йеспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0+0) +9.9
Фабьен Клод (Франция, 1+0+0+1) +15.3
Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+1+1+1) +17.7
Филипп Наврат (Германия, 1+0+0+0+0) +18.6
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