Мужской кубок мира по биатлону. Легрейд - победитель масс-старта

Завершился масс-старт второго дня на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Победителем гонки стал норвежец Штурла Легрейд, который оформил победный дубль. Вчера биатлонист победил в индивидуальной гонке, а уже сегодня - в масс-старте.

Второе место занял немец Бенедикт Долль, который отстал на 6.4 секунды, третья строчка за шведом Йеспером Нелином. Его результат составил +9.9 от победного места.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт - мужчины

Штурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+0+0) 37:52.0

Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+0+2) +6.4

Йеспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0+0) +9.9

Фабьен Клод (Франция, 1+0+0+1) +15.3

Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+1+1+1) +17.7

Филипп Наврат (Германия, 1+0+0+0+0) +18.6