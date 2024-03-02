  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мужской кубок мира по биатлону. Легрейд - победитель масс-старта
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мужской кубок мира по биатлону. Легрейд - победитель масс-старта

Биатлон
Обновлено

Оформил дубль, вслед за победой в индивидуальной гонке

Мужской кубок мира по биатлону. Легрейд - победитель масс-старта

Новина українською

Завершился масс-старт второго дня на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Победителем гонки стал норвежец Штурла Легрейд, который оформил победный дубль. Вчера биатлонист победил в индивидуальной гонке, а уже сегодня - в масс-старте.

Второе место занял немец Бенедикт Долль, который отстал на 6.4 секунды, третья строчка за шведом Йеспером Нелином. Его результат составил +9.9 от победного места.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт - мужчины
Штурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+0+0) 37:52.0
Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+0+2) +6.4
Йеспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0+0) +9.9
Фабьен Клод (Франция, 1+0+0+1) +15.3
Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+1+1+1) +17.7
Филипп Наврат (Германия, 1+0+0+0+0) +18.6

По теме
yellow-arrow
Кубок мира. Холменколлен. Меркушина и Джима не попали в топ-20 масс-старта
yellow-arrow
Кубок IBU. Норвежцы оккупировали пьедестал почета в гонке преследования, Тищенко – лучший среди украинцев
yellow-arrow
ЮЧМ-2024. Мужская сборная Украины – вице-чемпионы мира в эстафете
Бенедикт Долль Стурла Легрейд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости