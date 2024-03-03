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Лагрейд: Одна из детских целей – быть королем Холменколлена

Биатлон
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Мечты имеют свойство сбываться

Лагрейд: Одна из детских целей – быть королем Холменколлена

biathlonworld.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд после победы в масс старте на этапе Кубка мира в Холменколлене прокомментировал триумф и рассказал о ходе гонки. Его слова цитирует Biathlonworld:

"Это – домашняя арена. Одна из детских целей – быть королем Холменколлена, побеждать здесь. Я это сделал, ощущения невероятные.

Ветер был непростым. Тренер говорил нам перед стартом: "Если вы сохраните покой – со стрельбой справитесь". Моя цель – быть спокойным на стрельбе, не беспокоиться из-за ветра и условий на трассе. Выполнил свою работу, закрыл все 20 мишеней. Моя форма в стрельбе достаточно хорошая, верю в свои силы.

До последней стрельбы даже не думал о победе. Пришла большая группа биатлонистов, видел, что Тарьей стреляет за победу, поэтому я подумал: "Окей, он был немного злым на меня из-за украденной победы в предыдущей гонке, так что теперь его день". Желал ему удачи, но потом увидел, что имеет несколько ошибок.

Обидно было за Тарьея, но подумал: "Если он не победит, нужно постараться, чтобы подиум не возглавил швед" – сказал норвежец.

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