Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинки - вне топ-30 индивидуальной гонки на Кубке IBU
Стартовал последний этап Кубка IBU
Фото: Надія Бєлкіна
В австрийском Обертиллиахе в первый соревновательный день восьмого этапа Кубка IBU прошла короткая индивидуальная гонка у женщин. В дисциплине на 12.5 км участвовало пять представительниц сборной Украины.
К сожалению, эту гонку украинки никак не могут занести себе в актив. Представительницы сборной Украины не справились с работой на огневых рубежах. Лучшей из наших стала Надежда Белкина, не закрывшая четыре мишени и финишировавшая на 35 месте. Белкина всего пол секунды выиграла у Юлии Городной. Неудачная гонка для нашей команды.
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Женщины
1. Лиза Мария Шпарк (0+0+0+0) 36:34,6
2. Хлое Шевалье (0+0+0+2) +12,5
3. Хло Бене (0+0+0+1) +17,1
...
35. Надежда Белкина (2+1+0+1) +3:49,8
36. Юлия Городна (2+0+0+2) +3:50,3
43. Любовь Кипяченкова (2+0+3+1) +4:43,8
44. Лилия Стеблина (1+2+1+0) +4:44,5
49. Оксана Коваленко (2+1+0+0) +5:14,3
Популярное сейчас
- Тренер Украины U-19: Много детей уехало. Мне кажется, через 5-10 лет они начнут искать свои корни
- Анчелотти - после 1:1 с Лейпцигом: Мы сыграли плохо, надо признать свою вину
- Мадридские тореадоры, вызов Шевченко-младшего и потенциальный конкурент Мудрика. Главные новости за 6 марта
- Кубок мира по биатлону. Сборную Украины впервые в истории сняли с эстафеты Кубка мира в миксте
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО