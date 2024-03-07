Украинки - вне топ-30 индивидуальной гонки на Кубке IBU

В австрийском Обертиллиахе в первый соревновательный день восьмого этапа Кубка IBU прошла короткая индивидуальная гонка у женщин. В дисциплине на 12.5 км участвовало пять представительниц сборной Украины.

К сожалению, эту гонку украинки никак не могут занести себе в актив. Представительницы сборной Украины не справились с работой на огневых рубежах. Лучшей из наших стала Надежда Белкина, не закрывшая четыре мишени и финишировавшая на 35 месте. Белкина всего пол секунды выиграла у Юлии Городной. Неудачная гонка для нашей команды.

Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Лиза Мария Шпарк (0+0+0+0) 36:34,6

2. Хлое Шевалье (0+0+0+2) +12,5

3. Хло Бене (0+0+0+1) +17,1

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35. Надежда Белкина (2+1+0+1) +3:49,8

36. Юлия Городна (2+0+0+2) +3:50,3

43. Любовь Кипяченкова (2+0+3+1) +4:43,8

44. Лилия Стеблина (1+2+1+0) +4:44,5

49. Оксана Коваленко (2+1+0+0) +5:14,3