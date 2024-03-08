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Белкина и Кипяченкова в топ-20 спринта на Кубке IBU

Биатлон

Близится к завершению Кубок IBU

Белкина и Кипяченкова в топ-20 спринта на Кубке IBU

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Обертиллиахе в рамках восьмого этапа Кубка IBU прошла женская спринтерская гонка, в которой участвовали пять представительниц сборной Украины.

В этой гонке мы не рассчитывали на высокие места украинок, если учитывать их уровень готовности. Надежда Белкина и Любовь Кипьяченкова с одним промахом завершили гонку в топ-20. Надежда выиграла всего 0.2 секунды. Это уже достаточно хороший результат для нашей сборной. В зачетной зоне также финишировала Юлия Городна.

Кубок IBU. Спринт. Женщины

1. Штефани Шерер (0+0) 21:40,7
2. Гро Рандбю (0+1) +13,2
3. Ошеан Мишлон (1+0)+18,2
...
19. Надежда Белкина (1+0) +1:32,1
20. Любовь Кипяченкова (0+1) +1:32,3
31. Юлия Городна (1+1) +2:01,2
49. Оксана Коваленко (1+0) +2:37,3
51. Лилия Стеблина (0+2) +2:45,9

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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