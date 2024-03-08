Белкина и Кипяченкова в топ-20 спринта на Кубке IBU

В Обертиллиахе в рамках восьмого этапа Кубка IBU прошла женская спринтерская гонка, в которой участвовали пять представительниц сборной Украины.

В этой гонке мы не рассчитывали на высокие места украинок, если учитывать их уровень готовности. Надежда Белкина и Любовь Кипьяченкова с одним промахом завершили гонку в топ-20. Надежда выиграла всего 0.2 секунды. Это уже достаточно хороший результат для нашей сборной. В зачетной зоне также финишировала Юлия Городна.

Кубок IBU. Спринт. Женщины

1. Штефани Шерер (0+0) 21:40,7

2. Гро Рандбю (0+1) +13,2

3. Ошеан Мишлон (1+0)+18,2

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19. Надежда Белкина (1+0) +1:32,1

20. Любовь Кипяченкова (0+1) +1:32,3

31. Юлия Городна (1+1) +2:01,2

49. Оксана Коваленко (1+0) +2:37,3

51. Лилия Стеблина (0+2) +2:45,9