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Сборная Украины по биатлону финишировала девятой в мужской эстафете Кубка мира

Биатлон
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А все так хорошо начиналось

Сборная Украины по биатлону финишировала девятой в мужской эстафете Кубка мира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону завершила последнюю эстафетную гонку Кубка мира. Наша команда заняла девятое место на этапе в США.

Артем Прима неплохо начал и передал эстафету четвертым. Далее Дмитрий Пидручный улучшил результаты и вывел Украину на второе место. Виталий Мандзин пошел на круг штрафа, а потом проиграл почти минуту ходом и передал эстафету девятым.

В заключительном этапе Антон Дудченко поднял Украину на восьмое место, но впоследствии потерял одну позицию. Победу одержала сборная Норвегии опередив Италию на 26, 5 секунды.

1. Норвегия (3+5) 1:13:12.3

2. Италия (0+8) +26.5

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3. Германия (0+8) +27.3

...

9. Украина (1+9) +3:56.4

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