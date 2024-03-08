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Сборная Украины по биатлону финишировала девятой в мужской эстафете Кубка мира
А все так хорошо начиналось
Мужская сборная Украины по биатлону завершила последнюю эстафетную гонку Кубка мира. Наша команда заняла девятое место на этапе в США.
Артем Прима неплохо начал и передал эстафету четвертым. Далее Дмитрий Пидручный улучшил результаты и вывел Украину на второе место. Виталий Мандзин пошел на круг штрафа, а потом проиграл почти минуту ходом и передал эстафету девятым.
В заключительном этапе Антон Дудченко поднял Украину на восьмое место, но впоследствии потерял одну позицию. Победу одержала сборная Норвегии опередив Италию на 26, 5 секунды.
1. Норвегия (3+5) 1:13:12.3
2. Италия (0+8) +26.5
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3. Германия (0+8) +27.3
...
9. Украина (1+9) +3:56.4
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