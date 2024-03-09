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Юлия Городна - в топ-15 масс-старта-60 на Кубке IBU
Сезон на Кубке IBU у женщин завершился
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлія Городна
Последний соревновательный день этого сезона на Кубке IBU начался масс-стартом на 60 участниц у женщин. В этой дисциплине приняли участие пять представительниц сборной Украины. Погода в Обертиллиахе не мешала спортсменкам проявить свои лучшие качества.
Хорошую гонку сегодня провела Юлия Городная, которая с одним промахом финишировала на четырнадцатом месте. К сожалению, другие украинки много проигрывали на дистанции и не справились с работой на огневых рубежах.
Международный сезон для этих представительниц сборной Украины завершился.
Кубок IBU. Масс-старт-60. Женщины
1. Анаэль Бонда (0+1+0+0) 34:01,8
2. Ошеан Мишлон (0+1+0+2) +53,5
3. Эмили Шуманн (0+1+0+1) +55,1
...
14. Юлия Городна (0+0+1+0) +2:12,0
39. Надежда Белкина (2+1+2+1) +4:14,9
42. Лилия Стеблина (1+0+1+0) +4:30,9
48. Оксана Коваленко (0+1+1+2) +4:53,1
49. Любовь Кипяченкова (1+0+2+2) +4:57,3
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