Юлия Городна - в топ-15 масс-старта-60 на Кубке IBU

Последний соревновательный день этого сезона на Кубке IBU начался масс-стартом на 60 участниц у женщин. В этой дисциплине приняли участие пять представительниц сборной Украины. Погода в Обертиллиахе не мешала спортсменкам проявить свои лучшие качества.

Хорошую гонку сегодня провела Юлия Городная, которая с одним промахом финишировала на четырнадцатом месте. К сожалению, другие украинки много проигрывали на дистанции и не справились с работой на огневых рубежах.

Международный сезон для этих представительниц сборной Украины завершился.

Кубок IBU. Масс-старт-60. Женщины

1. Анаэль Бонда (0+1+0+0) 34:01,8

2. Ошеан Мишлон (0+1+0+2) +53,5

3. Эмили Шуманн (0+1+0+1) +55,1

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14. Юлия Городна (0+0+1+0) +2:12,0

39. Надежда Белкина (2+1+2+1) +4:14,9

42. Лилия Стеблина (1+0+1+0) +4:30,9

48. Оксана Коваленко (0+1+1+2) +4:53,1

49. Любовь Кипяченкова (1+0+2+2) +4:57,3