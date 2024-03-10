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Кубок мира по биатлону. Дудченко финишировал в зачетной зоне персьюта
Норвежец Бё победил в гонке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился этап Кубка мира по биатлону, который проходил в американском Солджер-Холлоу. Антон Дудченко с двумя промахами финишировал в зачетной зоне гонки преследования, заняв 40 позицию. Артем Прима, допустив три промаха, не добрался до финиша.
Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный не вышли на персьют.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес-Тингнес Бё, который с одним кругом штрафа преодолел дистанцию. Вторым стал его брат, который отстал на 6.4 секунды.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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