Кубок мира по биатлону. Дудченко финишировал в зачетной зоне персьюта

Завершился этап Кубка мира по биатлону, который проходил в американском Солджер-Холлоу. Антон Дудченко с двумя промахами финишировал в зачетной зоне гонки преследования, заняв 40 позицию. Артем Прима, допустив три промаха, не добрался до финиша.

Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный не вышли на персьют.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес-Тингнес Бё, который с одним кругом штрафа преодолел дистанцию. Вторым стал его брат, который отстал на 6.4 секунды.