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Кубок мира по биатлону. Дудченко финишировал в зачетной зоне персьюта

Биатлон

Норвежец Бё победил в гонке

Кубок мира по биатлону. Дудченко финишировал в зачетной зоне персьюта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершился этап Кубка мира по биатлону, который проходил в американском Солджер-Холлоу. Антон Дудченко с двумя промахами финишировал в зачетной зоне гонки преследования, заняв 40 позицию. Артем Прима, допустив три промаха, не добрался до финиша.

Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный не вышли на персьют.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес-Тингнес Бё, который с одним кругом штрафа преодолел дистанцию. Вторым стал его брат, который отстал на 6.4 секунды.

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Артем Прима Антон Дудченко
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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