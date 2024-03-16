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Украинский биатлонист поблагодарил ВСУ за возможность соревноваться
Правильные слова
Фото: ternopoliany.te.ua
Украинский биатлонист Виталий Мандзин после спринтерской гонки в канадском Кенморе в рамках этапа Кубка мира сезона 2023/2024 поблагодарил ВСУ за возможность выступать на соревнованиях и представлять наше государство.
"Благодарю всех, кто нас поддерживает, кто, несмотря на результаты, за нас постоянно болеет.
Благодарю Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы можем выступать на этих соревнованиях и представлять Украину на самых высоких мировых аренах. До новых встреч дальше будет только лучше" – сказал спортсмен.
Напомним, что ранее Пидручный
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