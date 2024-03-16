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Украинский биатлонист поблагодарил ВСУ за возможность соревноваться

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Украинский биатлонист поблагодарил ВСУ за возможность соревноваться

Фото: ternopoliany.te.ua

Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин после спринтерской гонки в канадском Кенморе в рамках этапа Кубка мира сезона 2023/2024 поблагодарил ВСУ за возможность выступать на соревнованиях и представлять наше государство.

"Благодарю всех, кто нас поддерживает, кто, несмотря на результаты, за нас постоянно болеет.

Благодарю Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы можем выступать на этих соревнованиях и представлять Украину на самых высоких мировых аренах. До новых встреч дальше будет только лучше" – сказал спортсмен.

Напомним, что ранее Пидручный прокомментировал результаты спринта.

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Виталий Мандзин
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Источник:
https://www.biathlon.com.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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