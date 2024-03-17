Двое украинцев снялись с гонки в мужском пасьюте в Кенморе

В мужском пасьюте приняли участие двое украинских биатлонистов. Дмитрий Пидручный, имея 4 круга штрафа после второй стрельбы, решил сняться с гонки. Возможно снова сказалась проблема со спиной у нашего лидера сборной. Артем Прима, который стартовал 50-м, допустил 3 промаха на трех огневых рубежах, шел один из последних и тоже решил сняться с гонки. Трудно вспомнить, когда в последний раз так снимались с соревнований в биатлоне наши спортсмены.

Победителем пасьюта стал великий и могучий Йоханнес Бё. После непревзойденного спринта, где он опередил ближайшего преследователя более чем на минуту, норвежец с 3 кругами штрафа достаточно уверенно выиграл гонку. Это уже 84-я победа младшего Бё на уровне Кубка Мира и по этому показателю опередил француза Мартена Фуркада.

Вторым пришел на финиш швед Себастьян Самуэльссон, который в спринтерском финише опередил на 0.4 секунды француза Эрика Перро. Эти биатлонисты допустили лишь по одному промаху на огневых рубежах.

Благодаря двойному триумфу на последнем этапе, Йоханнес Бё официально выиграл большой хрустальный глобус. Норвежец уже в пятый раз побеждает в общем зачете Кубка Мира. Кроме этого, Бё также выиграл малый хрустальный глобус в дисциплине пасьют.

Добавим, что завтра состоится последняя гонка сезона у мужчин - масс-старт.