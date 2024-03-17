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Дмитренко: Я рада закончить этот сезон на хорошей ноте
Ну как сказать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала сезон 2023/2024 и рассказала о планах на будущее. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:
– Мне удалось хорошо отработать на рубежах, что и стало залогом улучшения результата. Да, подход на стрельбище здесь довольно трудный, плюс высота. Ты выходишь после подъема и дыхание сбивается, поэтому здесь нужно грамотно подходить и дышать перед стрельбой, основным акцентом для меня было отработать каждый выстрел.
Я рада завершить этот сезон на хорошей ноте, это мне дает больше мотивации и сил на следующий. Психологически пережить этот сезон было очень тяжело. Труднее всего было после чемпионата Европы, тогда у меня была очень большая психологическая нагрузка – в моей семье было горе.
Узнала о смерти дедушки, и это очень меня подкосило, не знаю, как вообще удалось показать такой хороший результат на чемпионате мира, потому что за 2 дня до начала гонки я ехала по трассе и думала: "Что я здесь делаю, я вообще не готова".
– Если подводить итоги сезона-23/24, что считаете своим самым главным достижением?
– У меня был хороший результат в Швейцарии, а также на чемпионате мира, но каждый старт давал драгоценный опыт. Сравниваю себя в начале сезона и сейчас, вижу, что есть прогресс, и меня это радует.
– Слишком рано делать анализ сезона и все-таки, отмечали ли для себя что-то, над чем нужно поработать прежде всего в межсезонье?
– В подготовке следующего сезона нужно работать над собой, добавлять физически и работать дальше над стрельбой, – сказала Дмитренко.
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