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Легендарный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру
Спасибо за шоу
Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский биатлонист, 31-летний Пепе Фемлинг объявил о завершении профессиональной карьеры.
Последним выступлением для него стала гонка преследования в канадском Кенморе.
Профессиональный дебют на уровне Кубка мира прошел в 2016 году. Отметим, что за свою карьеру Фемлинг завоевал золото в эстафетной гонке на Олимпийских играх-2018 в Пьончанге. Пепе также имел в своем активе серебряные и бронзовые награды на уровне чемпионатов мира.
Напомним, что ранее Кристина Дмитренко
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