Легендарный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру

Шведский биатлонист, 31-летний Пепе Фемлинг объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последним выступлением для него стала гонка преследования в канадском Кенморе.

Профессиональный дебют на уровне Кубка мира прошел в 2016 году. Отметим, что за свою карьеру Фемлинг завоевал золото в эстафетной гонке на Олимпийских играх-2018 в Пьончанге. Пепе также имел в своем активе серебряные и бронзовые награды на уровне чемпионатов мира.