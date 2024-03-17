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Легендарный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру

Биатлон
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Легендарный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский биатлонист, 31-летний Пепе Фемлинг объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последним выступлением для него стала гонка преследования в канадском Кенморе.

Профессиональный дебют на уровне Кубка мира прошел в 2016 году. Отметим, что за свою карьеру Фемлинг завоевал золото в эстафетной гонке на Олимпийских играх-2018 в Пьончанге. Пепе также имел в своем активе серебряные и бронзовые награды на уровне чемпионатов мира.

Напомним, что ранее Кристина Дмитренко подвела итоги сезона.

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