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Кубок мира по биатлону. Джима показала худший результат в масс-стартах этого сезона
Юлия пришла к финишу 23-ей
Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images
На этапе Кубка мира по биатлону состоялась заключительная женская гонка сезона, которая была представлена масс-стартом на 12,5 км. Украинская биатлонистка Юлия Джимма была одной из 30 участниц, которые принимали участие в соревновании.
Украинка допустила три промаха и финишировала 23-й со временем +2:29.4, что стало худшим ее результатом в масс-стартах этого сезона.
Победительницей стала француженка Лу Жанмонно, которая с одним кругом штрафа преодолела дистанцию за 32 минуты 55 секунд.
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