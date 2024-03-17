Кубок мира по биатлону. Джима показала худший результат в масс-стартах этого сезона

На этапе Кубка мира по биатлону состоялась заключительная женская гонка сезона, которая была представлена масс-стартом на 12,5 км. Украинская биатлонистка Юлия Джимма была одной из 30 участниц, которые принимали участие в соревновании.

Украинка допустила три промаха и финишировала 23-й со временем +2:29.4, что стало худшим ее результатом в масс-стартах этого сезона.

Победительницей стала француженка Лу Жанмонно, которая с одним кругом штрафа преодолела дистанцию за 32 минуты 55 секунд.