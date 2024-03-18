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Йоханнес Бё одержал победу в масс-старте на этапе КМ в Канморе
Таким образом он стал чемпионом Кубка мира сезона 2023/2024
biathlonworld.com
Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен на четырёх огневых рубежах допустил только один промах.
Вторым финишировал ещё один представитель Норвегии, Йоханнес Дале-Шевдал. Он отстал от победителя на 44,5 секунды с двумя ошибками на стрельбе. Замкнул тройку лидеров француз Эмильен Жаклен, проигравший Йоханнесу Бё минуту и 7,2 секунды с тремя штрафными кругами.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.03,4 (один промах).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — отставание 44,5 секунды (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,2 (3).
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