Лиза Виттоцци: Моя биатлонная карьера похожа на американские горки, и сейчас я на вершине

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024. Спортсменка впервые в карьере выиграла "Большой хрустальный глобус".

"Сегодня было сложно, но в конце концов я плакала как ребёнок, я была очень взволнована. Для меня это очень важный день, которым я буду наслаждаться.

Моя биатлонная карьера похожа на американские горки, и сейчас я на вершине. Очень горжусь, что продолжала бороться, чтобы осуществить свою мечту. Теперь она воплотилась в жизнь, и я действительно счастлива", — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, Лиза Виттоцци выиграла спринт и гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), что помогло спортсменке возглавить общий зачёт.