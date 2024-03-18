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Лиза Виттоцци: Моя биатлонная карьера похожа на американские горки, и сейчас я на вершине
Биатлонистка поделилась эмоциями после победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024. Спортсменка впервые в карьере выиграла "Большой хрустальный глобус".
"Сегодня было сложно, но в конце концов я плакала как ребёнок, я была очень взволнована. Для меня это очень важный день, которым я буду наслаждаться.
Моя биатлонная карьера похожа на американские горки, и сейчас я на вершине. Очень горжусь, что продолжала бороться, чтобы осуществить свою мечту. Теперь она воплотилась в жизнь, и я действительно счастлива", — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.
Напомним, Лиза Виттоцци выиграла спринт и гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), что помогло спортсменке возглавить общий зачёт.
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