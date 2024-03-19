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Лиза Виттоцци: Я выиграла первое соревнование, а после заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт

Биатлон

Биатлонистка подвела итоги

Лиза Виттоцци: Я выиграла первое соревнование, а после заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обладательница "Большого хрустального глобуса" по итогам сезона-2023/2024, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что могла пропустить Кубок мира, но все же сумела добиться своей цели и выиграть общий зачет.

"Что стало самым сложным в последние несколько месяцев? Я думаю, начало сезона. Я выиграла первое соревнование, а после заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт. Об этом было трудно думать. Я болела, но продолжала соревноваться, и думаю, что это был худший момент в сезоне. Все остальные этапы прошли хорошо", — приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Лиза Виттоцци впервые в карьере стала обладательницей "Большого хрустального глобуса", на втором месте расположилась французская биатлонистка Лу Жанмонно, а топ-3 заняла представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (1044).

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