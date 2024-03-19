Лиза Виттоцци: Я выиграла первое соревнование, а после заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт

Обладательница "Большого хрустального глобуса" по итогам сезона-2023/2024, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что могла пропустить Кубок мира, но все же сумела добиться своей цели и выиграть общий зачет.

"Что стало самым сложным в последние несколько месяцев? Я думаю, начало сезона. Я выиграла первое соревнование, а после заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт. Об этом было трудно думать. Я болела, но продолжала соревноваться, и думаю, что это был худший момент в сезоне. Все остальные этапы прошли хорошо", — приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Лиза Виттоцци впервые в карьере стала обладательницей "Большого хрустального глобуса", на втором месте расположилась французская биатлонистка Лу Жанмонно, а топ-3 заняла представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (1044).