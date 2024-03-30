  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Зоц – о работе с мужской сборной: К концу апреля уже все будет решено
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зоц – о работе с мужской сборной: К концу апреля уже все будет решено

Биатлон
Обновлено

Команду ожидают перемены

Зоц – о работе с мужской сборной: К концу апреля уже все будет решено

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал перспективы работы с мужской командой. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Во-первых, об этом рано говорить, потому что не знаем, кто будет работать тренерами. У нас подписываются контракты с министерством с 1 мая по 30 апреля. Затем либо продлевается контракт, либо не продлевается

Поэтому можно будет говорить, когда утвердят новые составы тренерских команд и они будут воплощать свои планы в жизнь. Останутся ли те тренеры, которые работали в том сезоне или это будут новые — рано об этом еще говорить. Федерации еще не представили свои предложения.

Процедура такова, что это может быть не конференция, а тренерский совет. И на этом тренерском совете подаются кандидатуры от федерации в министерство. Тогда кандидаты представляют министерству свои документы на конкурс. Министерство спорта проводит конкурс на должность главного или старшего тренера. Если министерство утверждает, новые тренеры приступают к работе.

Когда это произойдет? С 1 мая уже новые (или старые) тренеры. Действующие контракты действуют до 30 апреля, а новые с 1 мая. Поэтому к концу апреля уже все будет решено. Я думаю, все будет решено раньше, ориентировочно до 20 апреля" – сказал специалист.

По теме
yellow-arrow
Николай Зоц может заменить Юрая Санитру на посту главного тренера мужской сборной Украины по биатлону
yellow-arrow
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины-2024
yellow-arrow
Пидручный – чемпион Украины в спринтерской гонке 2024
Николай Зоц
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости