Зоц – о работе с мужской сборной: К концу апреля уже все будет решено

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал перспективы работы с мужской командой. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Во-первых, об этом рано говорить, потому что не знаем, кто будет работать тренерами. У нас подписываются контракты с министерством с 1 мая по 30 апреля. Затем либо продлевается контракт, либо не продлевается

Поэтому можно будет говорить, когда утвердят новые составы тренерских команд и они будут воплощать свои планы в жизнь. Останутся ли те тренеры, которые работали в том сезоне или это будут новые — рано об этом еще говорить. Федерации еще не представили свои предложения.

Процедура такова, что это может быть не конференция, а тренерский совет. И на этом тренерском совете подаются кандидатуры от федерации в министерство. Тогда кандидаты представляют министерству свои документы на конкурс. Министерство спорта проводит конкурс на должность главного или старшего тренера. Если министерство утверждает, новые тренеры приступают к работе.

Когда это произойдет? С 1 мая уже новые (или старые) тренеры. Действующие контракты действуют до 30 апреля, а новые с 1 мая. Поэтому к концу апреля уже все будет решено. Я думаю, все будет решено раньше, ориентировочно до 20 апреля" – сказал специалист.