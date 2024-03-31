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Зоц – о женской команде: Есть девушки, которые уже в следующем сезоне заявят о себе
Да ну
Суспільне Спорт
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц подвел итоги чемпионата Украины-2024 и поделился планами на следующий сезон. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Закончился чемпионат Украины по биатлону. Кто поехал домой, как Ира Петренко к ребенку, кто остался еще в Буковеле немного закататься на снегу 3-4 дня. И потом будет отдых до середины мая.
Индивидуальная работа будет производиться с каждой спортсменкой. Будут поддерживать форму, но нужно отдохнуть и физически и психологически от сезона. Поэтому до начала мая будут точно отдыхать. Обычно каждому спортсмену представляются индивидуальные планы и они их выполняют.
Обязательно будут такие моменты и не один, что будут выстреливать. Я в этом уверен. Есть кандидатки, есть девушки, которые уже в этом сезоне заявят о себе" – сказал специалист.
Напомним, что в прошлом сезоне (2023/2024) украинские женщины не завоевали ни одной награды на уровне Кубка мира и чемпионата мира.
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