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Зоц – о работе в мужской команде: Это на уровне разговоров
Комментарий тренера
Суспільне Спорт
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал перспективы работы с мужской командой. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Это на уровне разговоров. Больше разговоров в печати, чем со мной лично. Но раньше были такие практики, что был главный тренер, и у него было в управлении два старших тренера на мужскую и женскую команду. На сегодняшний день не могу ничего сказать" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Зоц
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