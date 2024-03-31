Зоц – о работе в мужской команде: Это на уровне разговоров

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал перспективы работы с мужской командой. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это на уровне разговоров. Больше разговоров в печати, чем со мной лично. Но раньше были такие практики, что был главный тренер, и у него было в управлении два старших тренера на мужскую и женскую команду. На сегодняшний день не могу ничего сказать" – сказал специалист.