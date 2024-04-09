Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру

Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира в эстафете, многократный победитель и призер чемпионата Европы Артем Прима не попал в состав национальной сборной Украины по биатлону на сезон 2024/25.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, причиной этому является то, что Артем Прима принял решение закончить карьеру.

Напомним, что призером Кубка мира Артем Прима был в эстафете в сезонах 2017/18 (смешанная эстафета, серебро) и 2019/20 (эстафета, серебро).

Отметим, что Артем Прима дебютировал на уровне Кубка мира в сезоне 2009/10.