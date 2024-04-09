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Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру

Биатлон
Обновлено

Артем Прима решил не продолжать выступления

Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира в эстафете, многократный победитель и призер чемпионата Европы Артем Прима не попал в состав национальной сборной Украины по биатлону на сезон 2024/25.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, причиной этому является то, что Артем Прима принял решение закончить карьеру.

Напомним, что призером Кубка мира Артем Прима был в эстафете в сезонах 2017/18 (смешанная эстафета, серебро) и 2019/20 (эстафета, серебро).

Отметим, что Артем Прима дебютировал на уровне Кубка мира в сезоне 2009/10.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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