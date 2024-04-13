Крулько – о стратегии развития биатлона: Сейчас закладываются основы системы

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал о стратегии развития своего вида спорта в нашем государстве. Его слова цитирует tribuna.ua:

– Что сейчас с детскими тренерами в украинском биатлоне? Работает ли программа поддержки, о которой вы заявляли?

– Она работает, пример – Татьяна Рудь. Она работала в Сумах. Мы ей предложили стать тренером первого биатлонного клуба в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области сейчас нет ни одного спортсмена. Это в Ивано-Франковской области – Карпаты! А я считаю, что там могут быть десятки самых крутых спортсменов. Их просто нужно найти. Есть инфраструктура в Буковеле.

Вот мы это сейчас делаем. Но это не происходит за одну секунду, взмахом волшебной палочки. Так оно ведь не бывает.

Закладываются основы системы. Мы начинаем это делать – идет непросто. Создается много звезд в одно созвездие для того, чтобы это выстрелило. Но будем пробовать. Если мы задаемся целью и планомерно будем идти к ней, это даст свой результат.

– Вы подчеркнули, что Татьяна Рудь занимается открытием первого биатлонного клуба в Украине. Это стратегия федерации? Путь по реформе ДЮСШ?

– Нет, это будет параллельный процесс. Мы будем это сочетать. Но будем двигаться в частные клубы. Я вообще считаю, если родители в Украине могут за своих детей платить, когда они занимаются спортом – это отличное дело.

Есть практика теннисных клубов, футбольных, в конном спорте. В биатлоне такой практики пока нет. Возможно, она нам не присуща, но стоит попробовать. Поэтому будем работать.

В общем, я считаю, что сейчас нашей стратегией должно стать развитие биатлонной инфраструктуры там, где лучшие погодные условия для этого. Это украинские Карпаты.

И я буду работать над тем, чтобы там, где есть инфраструктура, появилось не менее четырех отделений биатлона. Сейчас есть Тысовец, Сянки, Буковель. И перестраиваем еще новую инфраструктуру – сказал он.