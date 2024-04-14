Крулько объяснил, почему сборная Украины везет основной состав на чемпионаты Европы

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько объяснил, почему национальные сборные команды всегда представлены на чемпионатах Европы основным составом. Его слова цитирует tribuna.ua:

– Каждый год среди болельщиков продолжается дискуссия о чемпионате Европы, куда не едут топовые биатлонные сборные, но Украина едет по основному составу. Не считаете ли вы, что это читинг для большего госфинансирования, ухудшающий результаты сборной на КМ и ЧМ?

– Нет, оно не ухудшает результатов, потому что мы всегда рассматриваем чемпионат Европы как подготовку к чемпионату мира. И потому там спортсмены, как говорится, делают генеральную репетицию перед ЧМ. Поэтому здесь проблемы не вижу.

Но посмотрим, как формируется поддержка тех или иных федераций. Кубки мира не идут в зачет?

– Мы делали текст о финансировании от Министерства спорта: есть определенная таблица распределения очков по турнирам.

– Да, есть таблица. Так вот, для нас участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы является важной основой для получения надлежащего финансирования. Если мы его не получим, не сможем провести сбор там, где мы хотим.

Есть выбор: делать это или нет. Я считаю, что мы должны. И вообще даже таким образом повышать престижность для чемпионатов Европы. Если на чемпионаты Европы не будут приезжать команды топового уровня и топовые биатлонисты, турнир исчезнет рано или поздно. Просто он будет никому не интересен.

Потому мы и поддерживаем ЧЕ для того, чтобы к ним был интерес, когда приезжает сильнейшая команда из Украины, - сказал Крулько.