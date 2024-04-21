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Пидручный проводит велотренировки вместе с женой. Фото
Подготовка к сезону
Фото: Obozrevatel
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен готовится к следующему сезону и проводит активные велотренировки. В этот раз Дмитрий решил покрутить педали вместе со своей женой Ольгой. Соответствующий снимок Пидручный разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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