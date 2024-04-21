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Прима пошел на самоподготовку, будет тренироваться отдельно от команды

Биатлон
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Надо заканчивать без травм

Прима пошел на самоподготовку, будет тренироваться отдельно от команды

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима рассказал о решении готовиться к следующему сезону самостоятельно. Его слова цитирует XSport:

"Был очень тяжелый сезон и много разочарований из-за неудачных стартов. Спортсмен всегда пытается при подготовке отдать себя на максимум, чтобы сделать результат зимой. Я уже возрастной спортсмен и понимал, что, возможно, где-то нужно было себя придержать больше, чем ребята, ведь они помоложе.

Но все же старался максимально выкладываться, делать на уровне, а где-то еще более индивидуально. Понимал, что чем больше работаешь, тем лучше в сезоне будут результаты. То есть я тоже ошибся, потому что думал, что так оно и получится.

В конце сезона я говорил президенту Ивану Крулько, что я хотел бы все обдумать и подумать, как будет дальше. В результате я решил пойти на самоподготовку, буду тренироваться отдельно от команды. Мы поговорили с президентом, он меня поддержал в этом и не только он.

К этому моменту решил пойти на самоподготовку. Выступаю, а дальше будет видно, как Бог даст. Сейчас мы живем в очень непростое время и там увидим" – сказал Прима.

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Артем Прима
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