  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. 41-летний биатлонист Симон Эдер планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2026
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

41-летний биатлонист Симон Эдер планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2026

Биатлон

Об этом сообщил спортсмен австрийскому изданию Orf.at

41-летний биатлонист Симон Эдер планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Симон Эдер продолжит свою карьеру и останется в команде сборной Австрии. 41-летний спортсмен планирует снова выступать в следующем сезоне, а также рассматривает возможность участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.

"В течение апреля вы составили список плюсов и минусов, и в конце концов плюсы перевесили минусы", - говорит Эдер. Об участии в Олимпийских играх 2026 года, биатлонист заявил следующее: "это долгосрочная цель, которая витает в моей голове, но сейчас я полностью сосредоточен на главном соревновании сезона в Ленцерхайде - Чемпионате мира".

Добавим, что Симон Эдер уже 19-й раз будет участвовать в Кубке мира. Он является двукратным медалистом на Олимпийских играх (1 серебро, 1 бронза) и пятикратным призером Чемпионатов мира по биатлону.

По теме
yellow-arrow
Прима пошел на самоподготовку, будет тренироваться отдельно от команды
yellow-arrow
Пидручный проводит велотренировки вместе с женой. Фото
yellow-arrow
Крулько объяснил, почему сборная Украины везет основной состав на чемпионаты Европы
биатлон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Orf.at
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости