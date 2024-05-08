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41-летний биатлонист Симон Эдер планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2026
Об этом сообщил спортсмен австрийскому изданию Orf.at
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Симон Эдер продолжит свою карьеру и останется в команде сборной Австрии. 41-летний спортсмен планирует снова выступать в следующем сезоне, а также рассматривает возможность участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.
"В течение апреля вы составили список плюсов и минусов, и в конце концов плюсы перевесили минусы", - говорит Эдер. Об участии в Олимпийских играх 2026 года, биатлонист заявил следующее: "это долгосрочная цель, которая витает в моей голове, но сейчас я полностью сосредоточен на главном соревновании сезона в Ленцерхайде - Чемпионате мира".
Добавим, что Симон Эдер уже 19-й раз будет участвовать в Кубке мира. Он является двукратным медалистом на Олимпийских играх (1 серебро, 1 бронза) и пятикратным призером Чемпионатов мира по биатлону.
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