41-летний биатлонист Симон Эдер планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2026

Симон Эдер продолжит свою карьеру и останется в команде сборной Австрии. 41-летний спортсмен планирует снова выступать в следующем сезоне, а также рассматривает возможность участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.

"В течение апреля вы составили список плюсов и минусов, и в конце концов плюсы перевесили минусы", - говорит Эдер. Об участии в Олимпийских играх 2026 года, биатлонист заявил следующее: "это долгосрочная цель, которая витает в моей голове, но сейчас я полностью сосредоточен на главном соревновании сезона в Ленцерхайде - Чемпионате мира".

Добавим, что Симон Эдер уже 19-й раз будет участвовать в Кубке мира. Он является двукратным медалистом на Олимпийских играх (1 серебро, 1 бронза) и пятикратным призером Чемпионатов мира по биатлону.