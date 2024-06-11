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Бывшую обладательницу Кубка мира Жюлию Симон признали виновной по делу о мошенничестве с банковской картой Бреза-Буше
Об этом сообщает французское издание Capital
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидера сборной Франции по биатлону Жулию Симон признали виновной по делу о мошенничестве с банковской карточкой ее партнерши по команде Жюстин Бреза-Буше. Победительница Кубка мира прошлого года получила подозрение в финансовом мошенничестве еще летом 2023 года. Тогда Бреза-Буше пожаловалась на Симон и утверждала, что Жулия якобы использовала ее банковскую карточку для оплаты покупки в интернете.
Осенью титулованную француженку задержали по делу о мошенничестве, хотя несмотря на это она получила возможность выступить в сезоне Кубка мира по биатлону. Уже после завершения сезона дело Симон рассмотрели, где в итоге ее признали виновной в краже и незаконном использовании средств Бреза-Буше. По решению суда, биатлонистка должна компенсировать 2 тысячи евро партнерше по сборной Франции - именно столько обладательница Хрустального глобуса 2023 года потратила с ее банковской карты. Впрочем, Жулия Симон избежала более серьезного наказания - лишения свободы на 5 лет и штрафа в 375 тысяч евро. Кроме этого, биатлонистку не наказали и внутри самой федерации биатлона Франции.
Напомним, что Жулия Симон завершила сезон 2023/24 Кубка мира по биатлону на пятом месте в общем зачете. Ее партнерша по сборной Жюстин Бреза-Буше провела свой лучший сезон в карьере, заняв четвертую строчку в общем зачете.
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