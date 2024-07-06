Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный показал фото из тренировочного лагеря в Обертилахе
Украинец готовится к сезону
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен проводит предсезонный сбор в австрийском Обертилахе и, возможно, готовится к участию в чемпионате мира по летнему биатлону. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее стал
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Евро-2024. Португалия – Франция 0:0 (пен. 3:5). Удар в штангу от Жоау Феликса выводит команду Дешама дальше
- Двое основных игроков сборной Испании пропустят полуфинал Евро-2024 из-за перебора желтых карточек
- Болельщики Франции вывесили провокационный антиукраинский баннер на матче против Португалии
- Мартинес: Игроки показали ценности португальского футбола. Вперед можно смотреть с гордостью
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн