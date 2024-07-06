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Пидручный показал фото из тренировочного лагеря в Обертилахе

Биатлон
Обновлено

Украинец готовится к сезону

Пидручный показал фото из тренировочного лагеря в Обертилахе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен проводит предсезонный сбор в австрийском Обертилахе и, возможно, готовится к участию в чемпионате мира по летнему биатлону. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный показал фото из тренировочного лагеря в Обертилахе - изображение 1

Напомним, что ранее стал известен состав сборной Украины по прыжкам в воду на Олимпиаду-2024.

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