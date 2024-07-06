Пидручный показал фото из тренировочного лагеря в Обертилахе

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен проводит предсезонный сбор в австрийском Обертилахе и, возможно, готовится к участию в чемпионате мира по летнему биатлону. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стал известен состав сборной Украины по прыжкам в воду на Олимпиаду-2024.