Биатлонистка Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Украинская биатлонистка Вита Семеренко попала в список временно отстраненных спортсменов Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).

Отстранение 38-летней спортсменки произошло из-за того, что в течение года она пропустила три допинговых теста.

Это решение действует с 20 марта 2024 года.