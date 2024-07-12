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Биатлонистка Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Биатлон
Обновлено

Это решение действует с 20 марта 2024 года

Биатлонистка Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская биатлонистка Вита Семеренко попала в список временно отстраненных спортсменов Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).

Отстранение 38-летней спортсменки произошло из-за того, что в течение года она пропустила три допинговых теста.

Это решение действует с 20 марта 2024 года.

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Источник:
НАДЦ
Опубликовал: Екатерина Власова
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