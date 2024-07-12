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Биатлонистка Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил
Это решение действует с 20 марта 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Вита Семеренко попала в список временно отстраненных спортсменов Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).
Отстранение 38-летней спортсменки произошло из-за того, что в течение года она пропустила три допинговых теста.
Это решение действует с 20 марта 2024 года.
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Источник:НАДЦ
Опубликовал: Екатерина Власова
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