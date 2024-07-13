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Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025

Биатлон
Обновлено

Капитан тренируется

Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025

Фото: Obozrevatel

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен проводит предсезонный сбор в Тернополе и, возможно, готовится к участию в чемпионате мира по летнему биатлону. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025 - изображение 1Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025 - изображение 2

Напомним, что ранее Бех-Романчук показала видео бронзового выступления на этапе Бриллиантовой лиги.

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Дмитрий Пидручный
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