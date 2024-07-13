Биатлон
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Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025
Капитан тренируется
Фото: Obozrevatel
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен проводит предсезонный сбор в Тернополе и, возможно, готовится к участию в чемпионате мира по летнему биатлону. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Бех-Романчук
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