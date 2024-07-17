В Федерации биатлона Украины прокомментировали отстранение Семеренко

Федерация биатлона Украины отреагировала на отстранение Виты Семеренко от спорта за нарушение антидопинговых правил.

"В ряде СМИ появилось сообщение о временном отстранении биатлонистки Виты Семеренко от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.

Реагируя на эту информацию, Федерация биатлона Украины сообщает: Отстранение Виты Семеренко действительно имело место. Согласно статье 2.4 АДП НАДЦ (Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении спортсмена. Любая комбинация из трех (3) пропущенных тестирований и/или непредоставление информации о местонахождении, как это определено Международным стандартом по обработке результатов, в течение 12-месячного периода, совершенное спортсменом, который включен в Регистрационный пул тестирований)

ФБУ проинформирована о данной ситуации и ознакомлена с соответствующим сообщением на официальном сайте Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).

Данная ситуация сложилась из-за технических несогласованностей между спортсменкой и НАДЦ.

Заметим, что все контакты Национальный антидопинговый центр Украины ведет непосредственно напрямую со спортсменами. Федерация не влияет и не контролирует ни графики, ни процедуры прохождения антидопингового тестирования.

Но мы внимательно следим за ситуацией и будем способствовать, в рамках нашей компетенции, скорейшему решению данного вопроса.

Вита Семеренко завершила выступления на международных соревнованиях, как биатлонистка национальной сборной Украины, в биатлонном сезоне 2021-2022.

Однако продолжает быть в составе национальной сборной и участвовала в Чемпионатах Украины", — говорится в заявлении федерации.