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Пидручный вместе с Санитрой готовится к следующему сезону. Фото
Персональный наставник
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает подготовку к следующему сезону. Наш спортсмен индивидуально работает со словенским специалистом Юрием Санитрой. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что сезон 2023/2024 стал для Санитры последним в качестве главного тренера мужской сборной Украины. Со следующего сезона наставником нашей команды станет Надежда Белова. Женскую сборную продолжит возглавлять Николай Зоц.
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