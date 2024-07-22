Пидручный вместе с Санитрой готовится к следующему сезону. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает подготовку к следующему сезону. Наш спортсмен индивидуально работает со словенским специалистом Юрием Санитрой. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что сезон 2023/2024 стал для Санитры последним в качестве главного тренера мужской сборной Украины. Со следующего сезона наставником нашей команды станет Надежда Белова. Женскую сборную продолжит возглавлять Николай Зоц.