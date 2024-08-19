  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Биатлонистка Ирина Петренко получила травму во время тренировки
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Биатлонистка Ирина Петренко получила травму во время тренировки

Биатлон
Обновлено

Неприятная потеря для нашей сборной

Биатлонистка Ирина Петренко получила травму во время тренировки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До начала биатлонного сезона осталось несколько месяцев, однако наша сборная столкнулась с серьезными проблемами.

Ирина Петренко на тренировке во время ускорения травмировалась и сломала ногу. Одна из лидеров нашей сборной будет вынуждена в течение месяца ходить в гипсе, а затем ее будет ожидать длительное восстановление. Сроки возвращения пока неизвестны.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Ирина Петренко заняла 41-е место в общем зачете Кубка мира, получив 149 очков.

По теме
yellow-arrow
Пидручный вместе с Санитрой готовится к следующему сезону. Фото
yellow-arrow
В Федерации биатлона Украины прокомментировали отстранение Семеренко
yellow-arrow
Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025
биатлон Ирина Петренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости