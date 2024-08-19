Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Биатлонистка Ирина Петренко получила травму во время тренировки
Неприятная потеря для нашей сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До начала биатлонного сезона осталось несколько месяцев, однако наша сборная столкнулась с серьезными проблемами.
Ирина Петренко на тренировке во время ускорения травмировалась и сломала ногу. Одна из лидеров нашей сборной будет вынуждена в течение месяца ходить в гипсе, а затем ее будет ожидать длительное восстановление. Сроки возвращения пока неизвестны.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Ирина Петренко заняла 41-е место в общем зачете Кубка мира, получив 149 очков.
Популярное сейчас
- Де Росси: Довбик еще забьет много голов
- Серия А. Перекладина остановила Довбика, Наполи Конте начинает разгромным поражением
- Один из худших в Роме. Оценки Довбика за дебютный матч в Серии А
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- Пономарев – об отсутствии качественной ротации: Украинские клубы столкнулись с этим в еврокубках и мы видели, что из этого вышло
- Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании