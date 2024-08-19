Биатлонистка Ирина Петренко получила травму во время тренировки

До начала биатлонного сезона осталось несколько месяцев, однако наша сборная столкнулась с серьезными проблемами.

Ирина Петренко на тренировке во время ускорения травмировалась и сломала ногу. Одна из лидеров нашей сборной будет вынуждена в течение месяца ходить в гипсе, а затем ее будет ожидать длительное восстановление. Сроки возвращения пока неизвестны.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Ирина Петренко заняла 41-е место в общем зачете Кубка мира, получив 149 очков.