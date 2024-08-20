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Украина объявила состав на летний чемпионат мира по биатлону

Биатлон

В состав вошли сильнейшие биатлонисты

Украина объявила состав на летний чемпионат мира по биатлону

Фото: Український біатлон

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22 августа в эстонском Отепяя состоятся старты Чемпионата мира по летнему биатлону. Медали будут разыграны в суперспринтах и спринтах во всех категориях спортсменов, а также в гонках преследования и масс-стартах.

Сборная Украины на первый официальный старт нового сезона отправляет состав, в который вошли почти все сильнейшие биатлонисты команды А.

Напомним, что Ирина Петренко сломала ногу и выбыла из тренировочного процесса на время лечения и восстановления. Вместо нее в состав команды планируют привлечь другую биатлонистку, имя которой пока неизвестно.

Мужчины: Антон Дудченко, Степан Кинаш, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Юниоры: Богдан Борковский, Степан Кинаш, Егор Макаренко, Виталий Мандзин, Сергей Супрун, Михаил Хмиль

Женщины: Надежда Белкина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Дарья Чалык

Юниорки: Елена Городна, Александра Меркушина, Ксения Приходько, Полина Пуцко, Виктория Хвостенко, Алина Хмиль

Напомним, что соревнования стартуют 22 августа с суперспринта, а завершатся 25 августа персьютами и масс-стартами.

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