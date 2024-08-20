Дмитрий Пидручный: Одна из основных целей — улучшить стрельбу

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью Kamp-Sport рассказал об ожиданиях от ближайших летних стартов и планах на зимний биатлонный сезон.

Дмитрий, как происходит текущий тренировочный процесс?

Все прекрасно, тренировочный процесс идет по плану, без сбоев и должным образом.

Над чем сейчас уделяете особое внимание на тренировках?

Конкретных акцентов нет, работаем комплексно над всеми составляющими: прежде всего над объемом и над скоростью. Много работаем в строковом плане, потому что прошлый сезон был в этом компоненте не слишком стабилен. Я сделал некоторые изменения в винтовке — это новый приклад и другие изменения, которые должны улучшить процент стрельбы в лучшую сторону.

Какие ожидания от летнего фестиваля Blink в Норвегии?

Не ставлю перед собой конкретных целей, поскольку для меня этот фестиваль прежде всего означает соревновательный опыт. Не скажу, что у меня есть медальные цели. Специальной подготовки к фестивалю Blink я не делаю. Старт в Норвегии — это прежде всего подготовка к зиме. Здесь для этого очень хорошие условия. Blink является для меня контрольным стартом и соревновательным опытом. Конечно, хочется показать себя как можно лучше, попробовать свои силы среди лучших биатлонистов.

В этом году не буду участвовать в фестивале City Biathlon. Сначала мы подтвердили участие в нем, но позже, проанализировав подготовку, поняли, что этот старт не очень подходит для нашей программы: длинные переезды и достаточное количество стартов этим летом.

Соответственно и летний чемпионат мира в Эстонии также послужит для Вас как соревновательный опыт...

Да. Я никогда специально не готовился конкретно к нему, не ставя медальных целей. Это лето и это все-таки делается прежде всего для соревновательного опыта. Самое главное - проверить свою форму, чувствовать конкуренцию и вернуть для себя соревновательные эмоции. Летний чемпионат мира хорош тем, что есть возможность получить медаль для своей страны и, в частности, заработать призовые.

Какие планы на этот зимний биатлонный сезон?

Опять же, одна из основных целей — улучшить стрельбу. Хочется прибавить в физическом плане, полностью адаптироваться к изменениям в тренировочном подходе на этот подготовительный период. Никогда не ставлю на сезон медальных целей. Когда выхожу на каждый старт, то борюсь только за победу. Это сложно, но не нужно переставать стремиться достичь наивысшего результата.