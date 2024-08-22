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Чемпионате мира по летнему биатлону. Виктория Хвостенко вошла в пятерку лучших по итогам суперспринта
Невероятный результат показала украинка
Фото: biathlon.com.ua.
Последняя гонка дня на Чемпионате мира по летнему биатлону в Отепяя началась наилучшим образом для сборной Украины. В суперспринте у женщин-юниорок топ-5 замкнула украинка Виктория Хвостенко, а еще две украинки Ксения Приходько и Александра Меркушина попала в топ-10.
Итоговые результаты:
1. Лора Христова (Болгария) (0+0+0+1) 22:41,9
2. Эса Хямямяляйнен (Финляндия) (1+1+1+0) +25,9
3. Рагна Фодстад (Норвегия) (2+1+1+0) +27,2
...
5. Виктория Хвостенко (Украина) (1+0+1+0) +43,6
7. Ксения Приходько (Украина) (0+0+1+0) +49,0
10. Александра Меркушина (Украина) (0+3+1+2) +1:04,1
15. Елена Городна (Украина) (0+3+1+0) +1:23,7
25. Полина Пуцко (Украина) (1+3+4+1+1) +2:36,4
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