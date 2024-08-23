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Сборная Украины оформила победный дубль на чемпионате мира по летнему биатлону
Пидручный одержал победу, Тищенко стал вторым
Мужская сборная Украины по биатлону блестяще выступила в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону в Эстонском Отепя.
Дмитрий Пидручный завоевал золото, Артем Тищенко - серебро. Еще один украинец, Антон Дудченко, показал 13-й результат.
Суперспринт, финал. Мужчины
1. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0) 19:19,5
2. Артем Тищенко (0+0+0+1) +5,2
3. Томаш Микиска (1+0+0+2) +7,5 ...
13. Антон Дудченко (1+0+1+1) +53,0
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