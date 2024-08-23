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Сборная Украины оформила победный дубль на чемпионате мира по летнему биатлону

Биатлон

Пидручный одержал победу, Тищенко стал вторым

Сборная Украины оформила победный дубль на чемпионате мира по летнему биатлону

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону блестяще выступила в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону в Эстонском Отепя.

Дмитрий Пидручный завоевал золото, Артем Тищенко - серебро. Еще один украинец, Антон Дудченко, показал 13-й результат.

Суперспринт, финал. Мужчины

1. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0) 19:19,5

2. Артем Тищенко (0+0+0+1) +5,2

3. Томаш Микиска (1+0+0+2) +7,5 ...

13. Антон Дудченко (1+0+1+1) +53,0

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